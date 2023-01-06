5 января в Астаринский районный отдел полиции (РОП) поступила информация о том, что в городе слышны выстрелы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны по подозрению в стрельбе жители района Р. Меликов и А. Рзаев, сообщает пресс-служба МВД.

У Р. Меликова было обнаружено и изъято охотничье ружье «МР-155» с соответствующими документами.

В своих предварительных показаниях А.Рзаев сообщил, что 4 января около 22 ранее судимые жители района А.Велиев, А.Алиев и Я.Керимов вызвали егог из дома и отвезли в автомобиле марки «BMW» в дом, где избили и потребовали принести 10 000 манатов. После экзекуции (примерно в 2 часа) отпустили А. Рзаева, чтобы он принес им эти деньги. Отмечается, что А. Рзаев — так же был ранее судим.

А.Велиев, А.Алиев, Я.Керимов и Р.Багиров были задержаны.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 182 УК (вымогательство путем угроз).

В Астаринском РОП проводится расследование.