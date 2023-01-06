Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщил старший инспектор управления майор полиции Араз Аскерли, согласно информации Бюро гидрометеорологических прогнозов, с 8 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается резкое изменение погодных условий:

«Учитывая это, просим водителей в первую очередь обращать внимание на техническое состояние транспортного средства. Нужно водить машину с учетом соответствия шин зимнему сезону, следить за исправностью «дворников», тормозных систем, контролировать ограничение скорости. Еще раз просим водителей соблюдать меры безопасности в соответствии с погодными условиями».