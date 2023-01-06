Состоялось подготовительное судебное заседание по уголовному делу Эмиля Мамедова, обвиняемого в сотрудничестве со спецслужбами Армении.

На процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сиявуша Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого, сообщает Report.

Отмечается, что Мамедов имеет высшее образование, у него четверо детей.

Следующее судебное заседание назначено на 10 января.

Отметим, что Мамедов был арестован Службой государственной безопасности в марте этого года.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Эмиль Мамедов в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, госбезопасности и оборонной способности Азербайджана встречался на территории третьей страны с сотрудниками армянских спецслужб и был привлечен к тайному сотрудничеству в обмен на денежное вознаграждение.

Ему предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР.