Состоялось подготовительное судебное заседание по уголовному делу Эмиля Мамедова, обвиняемого в сотрудничестве со спецслужбами Армении.
На процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сиявуша Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого, сообщает Report.
Отмечается, что Мамедов имеет высшее образование, у него четверо детей.
Следующее судебное заседание назначено на 10 января.
Отметим, что Мамедов был арестован Службой государственной безопасности в марте этого года.
В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Эмиль Мамедов в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, госбезопасности и оборонной способности Азербайджана встречался на территории третьей страны с сотрудниками армянских спецслужб и был привлечен к тайному сотрудничеству в обмен на денежное вознаграждение.
Ему предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР.
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