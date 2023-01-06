В мессенджер WhatsApp официально добавили новую функцию для обхода блокировок — возможность подключаться через прокси-сервер. Об этом сообщается в официальном блоге разработчиков приложения.

«Подключение через прокси поддерживает высокий уровень конфиденциальности и безопасности, которые обеспечивает WhatsApp. Ваши личные сообщения по-прежнему будут защищены сквозным шифрованием», — заверили представители WhatsApp.

Отмечается, что подключение через прокси-сервера обычно используется для дополнительной защиты при работе в сети, но также это решение позволяет обходить блокировки.

Новая функция появилась после того, как в Иране в конце 2022 года заблокировали WhatsApp и Instagram из-за продолжительных массовых протестов в стране. В компании уверены, что такое решение Тегерана является нарушением прав человека.

Представители мессенджера также опубликовали в блоге инструкции по созданию и настройке собственных прокси-серверов. Подключение через прокси уже доступно в новых версиях приложения для смартфонов на iOS и Android.