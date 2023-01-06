Минобороны Мексики подтвердило задержание наркобарона Гусмана Лопеса в городе Кульякане в штате Синалоа поздно вечером 5 января. Наркобарон был доставлен в Мехико самолетом Военно-воздушных сил, его поместили в тюрьму строгого режима.

После задержания на улицах города начались перестрелки, некоторые улицы были заблокированы горящими автомобилями. Региональные власти рекомендовали жителям не покидать дома и отменили занятия в школах и университетах.

Глава регионального управления общественной безопасности Кристобаль Кастаньеда сообщил в Twitter что во время задержания пострадали не меньше семи сотрудников правоохранительных органов. Губернатор Рубен Роча Мойя сообщил, что во время столкновений полиции и армии с боевиками погибли 10 человек, ранения получили не меньше 29 человек, передает радио Formula. Кроме того, 250 автомобилей были угнаны. Во время задержания были подбиты два вертолета и самолет.

По информации газеты El Milenio, два вертолета были повреждены попаданием из крупнокалиберного оружия, установленного на бронированных автомобилях охранников наркобарона. При посадке в аэропорту Кульякана был подбит турбовинтовый самолет.

Задержание произошло в преддверии встречи лидеров Канады, Мексики и США в Мехико. Она запланирована на 10 января. Вместе с тем МИД Мексики утверждает, что страна не планирует ускоренную экстрадицию наркобарона США.