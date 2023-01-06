Герцог Сассекский принц Гарри признался, что употреблял наркотики, когда ему было 17 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на отрывок из автобиографии принца, получившей название Spare («Запасной»).

По словам принца, он употреблял кокаин. «Это было не очень весело, и я не чувствовал себя особенно счастливым из-за этого», — приводит телеканал цитату из книги принца Гарри.

Принц Гарри также признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане.

«Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил… Итак, мое число — 25. Это не наполняло меня удовлетворением, но я и не испытывал стыд», — приводит Sky News цитату из книги принца.