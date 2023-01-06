Президент РФ Владимир Путин объявил «рождественское перемирие», чтобы ударить по репутации Украины, заявили в Американском институте изучения войны.

По данным аналитиков, российский президент «возможно, призвал к прекращению огня, чтобы представить Украину неуступчивой и не желающей предпринимать необходимые шаги для переговоров».

Сама же пауза в боевых действиях даст войскам РФ возможность отдохнуть.

«Путин мог добиваться 36-часовой паузы для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критических участках фронта», — говорится в отчете.