Глава Европейского Совета Шарль Мишель считает, что единственным серьезным способом восстановления мира является вывод российских войск из Украины, а не временное «перемирие».

Мишель опубликовал в своем Twitter заявление на украинском языке, в котором отметил, что есть агрессор — Кремль, и есть жертва — украинский народ.

«Вывод российских войск — единственный серьезный способ восстановления мира и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня является таким же фальшивым и лицемерным, как и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы», — подчеркнул глава Европейского совета.