США считают, что близкий к российскому президенту Владимиру Путину бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заинтересован в получении контроля над соляными и гипсовыми месторождениями в районе Бахмута, за который российские силы ведут ожесточенную борьбу последние полгода.

Как сообщает Reuter со ссылкой на представителя Белого дома, у Вашингтона есть основания полагать, что «одержимость Бахмутом обусловлена денежными мотивами».

В районе Бахмута находится, в частности, крупнейшее соляное месторождение Европы площадью 179 кв. км.

США ранее обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в Африке для финансирования войны в Украине. Российские власти отвергали эти обвинения.

По данным Вашингтона, из почти 50 тысяч бойцов ЧВК, которые принимают участие в войне, более 4 тысяч убиты и 10 тысяч ранены. Более тысячи наемников погибло только в боях за Бахмут с конца ноября по начало декабря прошлого года, сообщил представитель Белого дома.

В конце декабря США сообщали, что «группа Вагнера» получила партию оружия из Северной Кореи для поддержки российских сил в Украине, что свидетельствует о расширении роли наемников в этом конфликте.