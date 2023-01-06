Принц Гарри сообщил, что старший брат принц Уэльский Уильям напал на него во время ссоры из-за его супруги Меган Маркл. Этот эпизод попал в автобиографическую книгу герцога Сассекского Spare («Запасной»), которую выпустят 10 января. Выдержки из мемуаров опубликовала газета The Guardian, получившая копию книги.

Конфликт между принцами произошел в 2019 году в Ноттингемском коттедже, где в то время жили Гарри и Меган. Как утверждается в книге, принц Уильям пришел к нему раздраженный, чтобы обсудить «катастрофу» в их отношениях и борьбу пары с прессой.

Уильям пожаловался на Меган, назвав ее «тяжелой, грубой и резкой». В ответ Гарри заявил, что брат повторяет публикации прессы о его жене. В итоге спор перешел в потасовку.

«Все произошло очень быстро. Он схватил меня за воротник и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула под моей спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал так некоторое время, ошеломленный, а затем встал и сказал ему убираться отсюда», — пишет принц в своих мемуарах.

После этого Уильям настаивал, чтобы Гарри дал ему сдачи как в детстве, но тот отказался. Старший брат ушел, а затем вернулся и извинился. Позже он посоветовал Гарри не говорить о случившемся Меган.

Принц рассказал супруге о потасовке после того, как она заметила царапины на его спине. Она не сильно удивилась и рассердилась, а только «очень расстроилась», говорится в мемуарах.