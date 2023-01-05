Если бы российский президент Владимир Путин хотел мира, то он бы вернул своих солдат домой, и война в Украине закончилась.

Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Twitter.

«Если бы Путин хотел мира, он бы вернул своих солдат домой, и война бы закончилась. Но, очевидно, он хочет продолжить войну после небольшого перерыва», — заявила она.

Бербок подчеркнула, что так называемое прекращение огня не приносит ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе.

«Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев — чтобы они снова могли жить в мире и самоопределении», — добавила она.