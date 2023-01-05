Юморист и телеведущий Максим Галкин во время своего концерта ответил на выкрик зрителя «слава Украине» фразой «героям слава». Видео было снято во время концерта Галкина в Дубае.

Галкин в прошлом году выступил против российской «спецоперации» в Украине и после этого вместе с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми уехал в Израиль. Юморист говорил, что в России у него сорвались все рекламные контракты и начали отменяться концерты. Артист начал гастролировать за рубежом и обещал передать часть средств, заработанных при продаже билетов, украинским беженцам.

