В селе Шиякеран Астаринского района произошла поножовщина.

Известно, что Мирисаг Мирталыбов (2001 г.р.) избил и ранил ножом свою невесту Сабину Ганбарову.

Девушка с тяжелым ранением была доставлена в Лянкяранскую ЦРБ, уточняет АПА. Ведется расследование.

22-летний Мирисаг Мирталыбов является участником Отечественной войны. В ходе боев он был ранен и получил контузию. Узнав о его болезни, родственники девушки несколько раз хотели расторгнуть помолвку.

М.Мирталыбов вечером явился в дом девушки, воспользовавшись отсутствием ее родителей.

В результате возникшей между ними ссоры он сначала избил невесту, а затем нанес ей 4 удара ножом в разные части тела.