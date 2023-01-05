На проходящей под городом Шуша дороге Ханкенди-Лачин созданы условия для проезда еще одного автомобиля российских миротворцев. Было обеспечено беспрепятственное движение транспортного средства из Лачина в направлении Ханкенди.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях, уточняет «Репорт».

В течение дня по дороге Ханкенди-Лачин в обоих направлениях беспрепятственно проехали в общей сложности 21 автомобиля, принадлежащих российским миротворцам и Международному комитету Красного Креста.