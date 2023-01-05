Президент США Джо Байден в четверг назвал попыткой «найти немного кислорода» объявленный президентом РФ Владимиром Путиным с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне «специальной военной операции» в Украине.

Журналисты в Белом доме попросили американского лидера прокомментировать указание о рождественском перемирии в зоне «СВО».

«Я не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви… 25 декабря и на Новый год… Я думаю, что он пытается найти немного кислорода», — добавил он.