Никаких переговоров с Россией о «рождественском перемирии» Украина вести не будет. Россия должна покинуть территорию нашей страны.

Об этом говорится в заявлении секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в эфире «24 канала».

«Давайте будем говорить на практическом языке. А кому они это перемирие предлагают? Самим себе? Есть простое решение: пусть забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются к себе в Россию. Точка. Никаких переговоров с ними… Этот поп их придумал какую-то дату. К нам это не имеет никакого отношения», — отметил Данилов.

Он подчеркнул, что Украина будет делать на своей земле все, что посчитает нужным.

«Прикрываться какими-то праздниками христианскими, они здесь при чем? Где религия и где попы?… Какая-то сумасшедшая страна», — добавил секретарь СНБО.

«Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи», — отметил он.

Также Данилов отреагировал на разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

«То, что касается Эрдогана. Надо понимать спокойно и взвешенно — в Турции выборы. Конечно, Эрдоган помогает очень много по вывозу зерна, Турция помогает по многим процессам, военному делу. Мы им за это благодарим. Но наша страна и наш президент будет самостоятельно решать все вопросы», — подчеркнул он.