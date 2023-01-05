В этом году состоится паломничество Хадж из Азербайджана. Об этом заявил Вусал Джахангири, начальник отдела международных связей Управления мусульман Кавказа. Его слова приводит АПА

По его словам, в ближайшие дни ожидается подписание соответствующих соглашений с Министерством хаджа и умры Саудовской Аравии:

«Прошлогодние условия паломничества в связи с коронавирусом будут немного смягчены. Как известно, в прошлом году в паломничество могли отправиться лица в возрасте до 65 лет. Вполне вероятно, что в этом году возрастных ограничений не будет. Но, вероятно, останется в силе требование о вакцинации в двух дозах против коронавируса».