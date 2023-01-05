Азербайджанская сторона в ответ на целенаправленное нарушение Арменией прав человека в отношении азербайджанцев подала второй иск в Международный суд с целью принятия срочных мер в рамках Международной конвенции «О ликвидации всех форм расовой дискриминации» (CERD).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в частности, имеются новые доказательства установки Арменией, начиная с 2021 года мин на территории Азербайджана, мин-ловушек в домах. Это препятствует возвращению в свои дома вынужденных переселенцев, которые были изгнаны с родных земель 30 лет назад в результате армянской оккупации.

Армянская сторона, грубо нарушив положения трехстороннего Заявления, продолжила военные провокации, и с августа 2022 года в Азербайджане было обнаружено более 2700 мин армянского производства 2021 года. Есть доказательства того, что мины были установлены Арменией в период после подписания трехстороннего Заявления о прекращении всех военных действий, выводе своих сил с территории Азербайджана и согласии на возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории. Более половины указанных мин были обнаружены на гражданских территориях. Кроме того, для перевозки этих мин и другого оружия Армения открыто использует Лачинскую дорогу, предназначенную исключительно для гуманитарных целей.

Установление мин не только создает угрозу жизни мирных гражданских лиц, но и является провокацией, ставя под угрозу подписание мирное соглашения, достижению которого Азербайджан по-прежнему привержен. Всего три недели назад в результате взрыва мины в Кяльбаджарском районе 7 азербайджанцев, в том числе 4 гражданских лица, участвовавших в восстановительных работах, получили ранения, а один погиб.

Азербайджан обратился в Международный суд с целью принятия Арменией незамедлительных необходимых шагов для оперативного, безопасного и эффективного разминирования районов, прекращения загрязнения ею гражданских территорий минами и другими взрывчатыми веществами и использования Лачинской дороги в этих целях.

Азербайджанская сторона продолжит усилия по привлечению Армении к ответственности за нарушение прав человека.