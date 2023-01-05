«Лицемерие оставьте себе». Так в Киеве отреагировали на поручение президента России Владимира Путина ввести режим прекращения огня на Рождество.

«Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов вражеской армии на своей территории.

Второе. Россия должна покинуть захваченные территории — только тогда у нее начнется „временное перемирие“. Лицемерие оставьте себе…», — заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.