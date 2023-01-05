Сегодня с утра, мониторя армянские СМИ, довелось натолкнуться на одну смешную новость. Лицо, называющее себя «спикером Национального собрания «Республики Арцах» (закавычено нами — Минвал), Артур Товмасян обратился… к Минской группе ОБСЕ. Представьте всю комичность ситуации. Физическое лицо, занимающее несуществующую должность, обращается к структуре, которую стыдятся вспоминать даже те, кто когда-то входил в ее состав. Ну, это равносильно тому, как если бы, допустим, президент «Республики Западная Армения» из своего дома в Бостоне обратится сегодня к Лиге Наций.

В Армении всегда любили жизнь в параллельной реальности, и сегодня любят. При этом они частенько смеялись над нами, когда в разных уголках Азербайджана открывались исполнительные власти районов, находившихся в то время под оккупацией, а также школы для детей из этих районов. Помню, какой смех стоял на армянских форумах после открытия в Баку шушинской школы. Им казалось, что аннексия — необратимый факт, и обратной дороги уже нет. Не понимали, что бесповоротность ситуации в то время как раз и была сладкой иллюзией, самообманом. И исполнительные власти тогда еще оккупированных Ходжавендского, Шушинского, Физулинского, Джебраильского, Кельбаджарского, Зангиланского, Губадлинского, Агдамского, Лачинского районов обязательно должны были вернуться в свои города, как и открытые где-то в другом месте школы, больницы, нареченные по названиям временно оккупированных районов.

За долгие годы беспредела все эти товмасяны, арутюняны, саакяны, бабаяны, бегларяны и прочие так и не обрели своего признания, так и остались в статусе иллюзорных «президентов», «министров», «спикеров». Они смеялись над нами, мы — над ними.

Протрезвление пришло им неожиданно, когда в освобожденной Шуше собрались послы и главы дипломатических миссий десятков государств мира. Посол какой страны в Армении до сих пор посещал Ханкенди и встречался там с лицом, называющим себя «президентом»? Никакой! А тут в Шуше сразу столько послов! В том числе посол России Михаил Бочарников. И ничего, что в стороне пока остались послы Франции и США. Ничего, и они когда-нибудь приедут в Шушу. Как миленькие! Как говорил товарищ Саахов, «Будем ждать», с чем соглашался его водитель Джебраилов. Обязательно посетят.

И вот тут уже впору задать армянам вопрос: ну так что, кто из нас смеется последним? А ведь скоро и шушинская школа, открытая когда-то в Баку, переедет в родной город. И обязательно наполнятся ее стены детским смехом, раскроет двери первоклашкам звон колокольчика, проводит выпускников в большую взрослую жизнь последний звонок. Мы будем радоваться возвращению жизни в возрoждаемые города и сёла.

А пока мы не откажем себе в удовольствии еще раз посмеяться над обращением несуществующего «спикера» несуществующей «республики» к несуществующей Минской группе. И этой комедии очень скоро тоже настанет конец.

Зухраб Дадашов