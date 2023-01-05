Президент РФ Владимир Путин поручил поручил главе Министерства обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине с 12:00 по московскому времени 6 января до 24:00 7 января, говорится в заявлении Кремля.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января т. г. до 24:00 7 января т. г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — говорится в тексте документа.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — также говорится в указании.

Ранее патриарх Кирилл призвал к прекращению огня в пятницу и субботу, «чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова».