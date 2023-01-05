Российские военнослужащие на временно захваченной украинской территории являются законными целями для украинских Сил обороны. Об этом заявил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя ликвидацию россиян в ПТУ-19 в Макеевке Донецкой области, сообщает 5 января «Голос Америки».

По словам Кирби, администрация президента США Джо Байдена не собирается «заламывать руки» в связи с массовыми потерями в российской армии в результате удара по казарме в Макеевке.

Он заявил, что в создавшейся ситуации виновата только сама Россия. Украинцы, по словам Кирби, подверглись российскому вторжению, и теперь наносят ответные удары и защищаются.

Кирби не стал давать оценку количества погибших в результате удара российских оккупантов, заметив, что война «является кровавой историей», и в данный момент на Донбассе продолжаются ожесточенные боевые действия.

Кирби также отказался комментировать вероятное использование для удара по Макеевке реактивной системы залпового огня HIMARS, пишет «Голос Америки».