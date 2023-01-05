В политическом плане год был довольно сложным. Должен отметить, что во внутренней политике Николу Пашиняну удалось добиться того, что сегодня оппозиция полностью разгромлена. И оппозиция не смогла реализовать свою повестку, смену власти. И сегодня нет никаких оснований для того, чтобы смена власти могла произойти усилиями оппозиции. К сожалению, режим Никола Пашиняна не добился подобных успехов во внешней политике. Можно отметить, что по большому счету никаких успехов и достижений во внешней политике в 2022 году у нас не было.

Об этом заявил армянский политолог Давид Степанян, подводя итоги прошедшего года. Его мнение приводит издание Radar Armenia.

«Думаю, приоритетом номер один на 2023 год должно быть государственное строительство. В государственном устройстве должны быть проведены серьезные реформы. Необходимо совершить переход от советской армии, от старой рудиментарной системы к новой системе, чтобы армия могла ответить на вопросы и вызовы, которые ставит перед нами 21 век. А во внешней политике надо опять менять вектор. Несерьезно продолжать увязывать развитие Армении с Россией, ОДКБ и ЕАЭС. Это ничего не может дать Армении. Поэтому необходимо диверсифицировать политику, которая тогда должна стать мишенью номер один: в сторону Запада, Индии, Китая, арабского мира и по всем направлениям. Никто не говорит, что нужно идти только в сторону Запада. Но продолжение пребывания в центре российской политики заводит нас в тупик, и 2022 год стал ярким тому подтверждением», — добавил он.