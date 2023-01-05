4 января в 20:40 в рамках служебно-боевой деятельности подразделений Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) экипаж патрульного судна, осуществлявшего охрану морских границ на юге Каспийского моря, при патрулировании территории обнаружил подозрительную упаковку, прикрепленную к пластмассовым бочкам.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, при проверке содержимого упаковки в ней были обнаружены и изъяты 2 кг 70 гр наркотиков.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.