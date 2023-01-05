WhatsApp работает над внедрением значка закладок в мессенджер, чтобы пользователи могли видеть в переписке, какие сообщения были сохранены собеседником. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Данное нововведение будет применимо к исчезающим сообщениям. Для сохранения пользователю нужно будет добавить сообщение в закладки. Отображение значка поможет собеседнику понять, что исчезающее сообщение было сохранено и не пропадет даже по истечению срока действия. В таком случае пользователи могут оставить сообщение либо удалить его для всех вручную в любое время.

На данный момент функция сохранения исчезающих сообщений недоступна даже бета-тестерам WhatsApp. Ожидается, что нововведение вскоре может появиться в мобильных версиях мессенджера на Android и iOS.