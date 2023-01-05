Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии «Инновационного центра STEAM» в Баку.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства и первую леди об условиях, созданных в центре.

Было отмечено, что в новом четырёхэтажном здании Инновационного центра STEAM имеются авиационное пространство, классическая комната Ньютона, ньютоновская комната для детей, комнаты для игр, конструкций, Heureka Classics, лаборатория по изготовлению роботов, зоны «Голограмма 3D», VR.

Было отмечено, что учебная программа Инновационного центра STEAM, являющегося продолжением проекта «STEAM Азербайджан», отличается от учебных программ одноименных центров, действующих в средних школах. Обратившиеся в этот центр школьники и студенты различных возрастных категорий, применяя умения ХХI века – креативность, знание различных языков программирования, повысят свои способности по использованию современного ИКТ оборудования. Сталкиваясь с реальными жизненными проблемами, дети будут стараться посредством метода STEAM найти самые приемлемые пути их решения и демонстрировать творческий подход.

Было подчёркнуто, что цель данного Центра — направить потенциал и интересы учащихся на служение обществу, стимулировать их к получению знаний. Метод обучения STEAM имеет огромное значение в социально-экономическом развитии страны на современном этапе. Так, посредством данного метода дети смогут представить свой интеллектуальный продукт, будут расти как специалисты будущего и внесут вклад в развитие страны.