Служба в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» меняет ценности и взгляды бывших заключенных, заставляя их задуматься о душе. Об этом рассказал один из бойцов формирования в беседе с РИА Новости.

По его словам, заключенные, отправившиеся в зону «спецоперации» в качестве добровольцев, проникаются духом товарищества. «Настолько тонкая грань, когда ты сидишь в окопе и всего лишь тебя разделяет между небом и землей один «прилет». Многие из нас потеряли многое, но многое и приобрели», — поделился он.

Бывший заключенный подчеркнул, что погоня за материальными ценностями, которые раньше были для него важнее духовных, привела в тюрьму. Россиянин рассказал, что многие неверующие бойцы ЧВК начали принимать христианство и креститься. «Когда ты сидишь там (на фронте), у тебя действительно ничего больше не остается, кроме как верить в Бога. Только он один тебе поможет», — считает он.

Мужчина добавил, что после получения помилования собирается вернуться в «Вагнер» для продолжения службы.