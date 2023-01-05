Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Турецкий президент заявил, что призывы к миру и диалогу «должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий», передает агентство Anadolu.

В управлении по связям администрации президента Турции сообщили, что лидеры двух стран обсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы турецко-российских отношений, а также «региональные процессы, в том числе российско-украинскую войну и Сирию», пишет агентство.

Говоря о войне, Эрдоган «напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога» — договоренности о «зерновом коридоре», масштабный обмен пленными и формирование зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.