Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило строительные работы на 82,2-километровом участке автодороги Гянджа-Заям-Гырылы 130-километрового участка магистрали Гянджа-Газах-госграница с Грузией автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией, являющейся частью «Великого Шелкового пути».

Об сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

Согласно информации, общая ширина земельного полотна по проекту составила 27,5 метров.

На данном участке дороги было построено 16 автомобильных мостов и эстакад, 13 развязок.