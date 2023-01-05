У жительницы Гянджи изъято более 36 кг наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 2-го отдела полиции Главного управления полиции города Гянджа, была задержана жительница города Диана Мехдиева, подозреваемая в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. При личном досмотре у нее обнаружено 5,54 грамма марихуаны.

При дальнейшем осмотре обнаружены и изъяты 6 мешков марихуаны общим весом 36 кг 745 граммов, которые были спрятаны подозреваемой в одном из нежилых строений на территории города.

По данному факту проводится расследование.