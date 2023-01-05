В Минобороны РФ снова изменили риторику и формат своих ежедневных сводок о войне в Украине, чтобы отвлечь внимание от своих провалов. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

С 3 января в сводках россиян особое внимание акцентируется на ударах по украинским военным объектам, которые часто не имеют оперативного значения. В то же время, значительно меньше говорится о безуспешных наземных атаках.

Также обновленные сводки сосредоточены на небольших населенных пунктах и групповых ударах по типу цели, а не по местоположению, что затрудняет для аудитории географическую ориентацию и проверку заявленных ударов.

Минобороны России ранее форматом сводок пыталось подражать украинскому Генштабу в ответ на широко распространенную критику блогеров по поводу отсутствия прозрачности в официальном освещении войны после ряда неудач осенью 2022 года.