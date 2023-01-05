Российские военные могут использовать против Украины все беспилотники, которые Иран пообещал им передать, до мая этого года. Из-за этого, предположительно, российские власти будут пытаться добиться новых соглашений с Ираном насчет сотрудничества в военной сфере, сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

«Российские войска используют все обещанные 1750 беспилотных летательных аппаратов иранского производства в Украине до мая 2023 года, если они будут использовать их с той же скоростью, что и в период с сентября до декабря 2022 года», — говорится в отчете.