Эта новость остаётся в фокусе внимания с первых минут нового года: 1 января в 00 часов 01 минуту Украина из РСЗО «Хаймарс» по зданию ПТУ в Макеевке, которое использовалось в качестве казармы для «частично мобилизованных». Вначале Россия признала гибель 63 своих солдат, затем — 89. Признана гибель заместителя командира полка полковника Бачурина. Вполне возможно, что это еще не все — разбор завалов продолжается, а независимые источники говорят о нескольких сотнях погибших.

Для азербайджанской аудитории новости из Макеевки оставляют стойкое ощущение «дежавю». Точно так же Армения в Карабахе использовала в военных целях гражданскую инфраструктуру, чтобы потом обвинять Азербайджан во всех смертных грехах — к примеру, переброшенные в Карабах ереванские полицейские размещались в школах, военное совещание проводилось в «культурном центре», построечном за время оккупации в Шуше, а Араик Арутюнян (тогда еще без Варданяна) проводил заседание своей карикатурной «ставки» в помещении детского сада.

Возможно, на эмоциональном уровне украинский удар по Макеевке и напоминает ответ на ракетный обстрел украинских городов в последние часы уходящего года. Но есть ключевая разница. Российские войска бьют по критическим объектам гражданской инфраструктуры. Украина же ударила по зданию ПТУ, где разместили мобилизованных — то есть, по всем правилам и обычаям войны, по легитимной военной цели. Выиграв заодно «войну разведок» — такой удар не наносится «в белый свет как в копеечку».

Еще недавно в Москве, точно так же, как два года назад в Ереване, при помощи ударов по гражданским целям рассчитывали сделать цену войны для украинского общества непомерно высокой. Но теперь уже РФ рискует попасть под «закон бумеранга»: как российское общество «переварит» нынешнюю ситуацию, когда в семьи из Украины приходят не награбленные в украинских домах стиральные машины, а «груз 200»? И тем более как воспримут в РФ гибель «чмобиков» под бой кремлевских курантов?

В условиях российской «жёсткой вертикали» и контроля над СМИ судить об этом можно только весьма приблизительно. Однако спешно организованные в Самаре, Тольятти и других городах, откуда были призваны погибшие в Макеевке «чмобики», траурные митинги слишком уж напоминают попытку властей «выпустить пар» и перенаправить гнев российского общества на «правильных врагов» в лице «киевского режима», НАТО и т.д.

Но получился ли? Как показывает практика, общество, даже оболваненное пропагандой, в состоянии выдерживать приходящий с чужой территории «груз 200» только до определённой черты. После чего неминуемо начинается «брожение». Примеров из истории множество — от «вьетнамской войны» в США до афганской в СССР. В России могли хихикать над санкциями, могли называть Бучу и Гостомель «инсценировкой», могли делать вид, будто бы в Мариуполе не произошло ничего заслуживающего внимания, но «груз 200» на политическом поле может «сдетонировать» так, что мало не покажется.

Более того, на ура-патриотическом угаре можно выиграть «маленькую победоносную войну», но когда эта война становится затяжной, тяжёлой и далеко не победоносной, от угара тоже мало что остается. А российское общество за последние недели и месяцы получило слишком много плохих новостей с украинского фронта. Это и освобождение Херсона, и провал российского наступления под Бахмутом, и удары по кораблям в Севастопольской бухте, и, конечно же, атаки на аэродром стратегической авиации в российском Энгельсе в нескольких тысячах километров от украинской границы, После чего уже не получится не спросить, а есть ли вообще в РФ система ПВО.

А в такой ситуации дело вряд ли ограничится траурными митингами — западные аналитики еще после Херсона заговорили о начавшемся в российских верхах процессе поиска виноватых. Или, если угодно, козлов отпущения. Где на первом месте, по всей видимости, глава генштаба ВС РФ генерал Герасимов. На него, в числе прочего, активно «переводит стрелки» и небезызвестный «кремлевский повар» Евгений Пригожин, создатель и владелец ЧВК «Вагнер». Можно вспомнить и генерала Лапина, которого обвинил во всех смертных грехах Рамзан Кадыров. То, что виноватых будут искать именно в армейских кругах — это больше чем предположение.

Но вряд ли этот поиск виноватых поможет резко повысить боеспособность российской армии, переломить ситуацию на украинском фронте и тем более снизить потери. Особенно если профессиональных военных будут сменять рестораторы или тиктокеры.

Нурани