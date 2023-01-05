Представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил на брифинге, что Соединенные Штаты Америки приняли решение снять с повестки двусторонних отношений с Ираном восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщает РИА Новости.

«СВПД уже несколько месяцев как нет в повестке. Во главе нашей повестки делать все, что мы можем, чтобы поддержать всеобщие права народа Ирана», — отметил Прайс.

Он добавил, что в приоритете Вашингтона также противодействие растущему сотрудничеству в сфере безопасности между Тегераном и Москвой.