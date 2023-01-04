Один человек погиб во время стрельбы в округе Принс-Уильям в американском штате Вирджиния.

Как сообщает 4 января телеканал FOX5, инцидент произошел утром в жилом доме. Один человек скончался на месте, еще четверых госпитализировали с тяжелыми ранами.

Преступника обезвредили и задержали. Подробности и причины произошедшего не приводятся.

Накануне мужчина погиб, еще трое, в том числе восьмилетний ребенок, были ранены в результате стрельбы на северо-западе Вашингтона. По информации полиции, стрельбу открыли двое неизвестных. Они вышли из машины, когда она стояла в пробке, и открыли огонь по группе людей, стоявших на тротуаре.