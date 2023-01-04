США намерены расширять двустороннее и трехстороннее военное сотрудничество с Республикой Корея и Японией в ответ на шаги КНДР — Белый дом, сообщает ТАСС.

Об этом заявил в среду на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Вы видели в последние недели ряд двусторонних учений [военных] США и Японии, а именно в ответ на обострение напряженности со стороны режима лидера КНДР Ким Чен Ына, — сказал он. — Я думаю, вы увидите, что это будет продолжаться, и вы увидите, как мы продолжим искать способы не только улучшить наше двустороннее военное сотрудничество, <…> но и трехстороннее военное сотрудничество Японии, Южной Кореи и Соединенных Штатов». Кирби воздержался от каких-либо подробностей, посоветовав журналистам «следить за новостями».