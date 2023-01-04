Посла Франции вызвали в МИД Ирана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Насир Канани.

Канани сообщил, что посол Франции в Иране был вызван сегодня вечером в Министерство иностранных дел после действий французского издания, оскорбившего престиж, святые, религиозные и национальные ценности Ирана.

По словам Канани, иранская сторона выразила решительный протест французскому правительству: «Исламская Республика Иран не приемлет оскорбления своих исламских, религиозных и национальных святынь, и Франция не вправе под предлогом свободы слова оскорблять святые ценности мусульманских народов».

Канани заявил, что Иран оставляет за собой право на соответствующий ответ, и сообщил, что МИД Ирана вручил послу Франции официальную ноту протеста.

«Иран ждет объяснений и ответа компенсационного характера от правительства Франции, осуждающего неприемлемое поведение французского издания», — сказал дипломат.

Следует отметить, что известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал специальный выпуск с карикатурами, высмеивающими верховного лидера Ирана Али Хаменеи.