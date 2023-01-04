После окончания конфликта в Украине США должны покинуть НАТО и перестать финансировать европейские страны. Об этом 4 января заявил обозреватель The American Thinker (AT) Стив Маккэнн.

«Почему, несмотря на беспрецедентный уровень расходов Америки, Владимир Зеленский требует от США выделения новых миллиардов?», — задался Маккэнн вопросом в своей статье.

Он также раскритиковал президента США Джо Байдена и конгрессменов, которые поддаются на уговоры Киева и тратят деньги американских налогоплательщиков.

Автор приходит к выводу, что ответ кроется в существовании НАТО. Однако изначально целью альянса была защита именно западной части Европы, но с распадом СССР ситуация изменилась, а США не стали выходить из организации.

Маккэнн отметил, что после распада Советского Союза Вашингтон потратил на НАТО почти $1 трлн. Обозреватель призывает прекратить тратить деньги на оборону Европы, а сосредоточиться на борьбе с Китаем, который, по мнению автора, представляет реальную угрозу для США.

Он полагает, что после урегулирования ситуации на Украине Соединенным Штатам Америки необходимо объявить о выходе из Североатлантического альянса.