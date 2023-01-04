Ливан столкнулся в среду с масштабным отключением электроэнергии из-за перебоев в работе двух крупнейших электростанций, вызванных нехваткой топлива. Как сообщил ТАСС источник в государственной электрической компании Electricite du Liban, ТЭС в Дейр-Аммаре на севере Ливана и ТЭС в Эз-Захрани на юге страны вынуждены были остановить свои турбины.

«Это произошло из-за задержки с поставками мазута из Ирака, — отметил собеседник. — В декабре в ливанский порт Триполи не прибыло ни одного танкера с нефтепродуктами». Кроме того, по его словам, ливанские власти воздержались от принятия предложенной Ираном помощи, опасаясь санкций со стороны США и Запада.

По сведениям источника, в ближайшие часы правительство должно одобрить решение о вводе в эксплуатацию двух закрытых ранее небольших ТЭС в Эз-Зуке и Джие, где на складах имеется некоторый запас мазута. «Это позволит максимум в течение одной недели предотвратить погружение Ливана в полную темноту и обеспечить энергоснабжением основные объекты — водяные насосы, канализационную систему, международный аэропорт имени Рафика Харири, морской порт, ливанский государственный университет и несколько госпиталей», — подчеркнул он.

Ранее в летний период из-за проблем с поставками топлива госэлектрокомпания уменьшила до 2-4 часов снабжение населения электричеством, остальное время свет подавался в дома граждан и учреждения региональными электрогенераторами, которыми владеют частные фирмы.

Кризисная ситуация усугубляется отменой с августа 2022 года государственных субсидий на горюче-смазочные материалы из-за сокращения валютных резервов, что повлекло за собой рост цен на бензин и мазут на 70%.

Правительство Ливана пытается решить проблему с электроснабжением при содействии арабских государств. В ноябре прошлого года исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов республики Селим Файяд посетил Алжир и обсудил вопрос о возобновлении закупок топлива для ТЭС у алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach.

В 2005-2020 гг. Sonatrach была монопольным поставщиком топлива в Ливан. Однако в апреле 2020 года глава ее филиала в Бейруте оказался замешан в коррупционном скандале. Ливанские власти обвинили алжирскую компанию в предоставлении партии некачественного мазута, в результате отношения между сторонами были свернуты.

Ирак в 2021-2022 гг. осуществлял ежемесячные поставки в Ливан 38 тыс. тонн топлива для электростанций на безвозмездной основе. Однако с октября ливанская сторона должна была начать оплачивать Багдаду эти поставки, что требует дополнительного выделения из бюджета $150 млн.