Правительство Франции запретило онлайн-продажу парацетамола до конца января из-за проблем с поставками препарата, об этом свидетельствует указ правительственного вестника республики (Journal officiel), сообщает «РИА Новости».

«Интернет-продажа препаратов, состоящих исключительно из парацетамола, приостановлена ​​до 31 января 2023 года», — говорится в постановлении правительства.

Отмечается, что напряженная ситуация с поставками лекарственных средств на основе парацетамола сохраняется во Франции более шести месяцев, это касается и препаратов, предназначенных для детей.

«Различные меры, которые были приняты органами здравоохранения, какими бы эффективными они ни были, пока не позволили положить этому конец», — сообщается в указе.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на ВОЗ сообщала, что некоторые американские и европейские фармацевты заявляют о дефиците распространенных обезболивающих препаратов, таких как парацетамол, в связи с повышением спроса на них из-за зимней волны заболеваний гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и коронавирусом. Кроме того, в мире наблюдается дефицит антибиотиков, в частности пенициллина и амоксициллина.

По словам экспертов в области здравоохранения, во время пандемии коронавируса снижение спроса на антибиотики в сочетании с серьезной нагрузкой на цепочки поставок заставило производителей медикаментов сократить объемы производства. Однако поскольку многие страны переживают «первую зиму без ограничений за два года», трудности с поставками и нормативные требования не позволяют фармацевтическим компаниям увеличить объемы производства.

Издание отмечает, что нарушение логистических цепочек, в частности, затрудняет поставки компонентов для изготовления антибиотиков. А рост цен на энергоносители, в свою очередь, приводит к сокращению прибыли компаний — производителей антибиотиков.