Существует вероятность дальнейших ударов по объектам на территории России, заявил в интервью ABC начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов сказал, что атаки будут происходить «все глубже и глубже» внутри России. При этом он отказался уточнить, стоит ли за ними Украина, заявив, что сможет прокомментировать ответственность своей страны за эти атаки только после окончания войны.

Отвечая на вопрос о диверсиях в Крыму, Буданов сказал: «Крым — территория Украины, на нашей территории мы можем использовать любое оружие».