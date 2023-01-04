Правительство ФРГ вновь отвергло требования Варшавы о выплате репараций за ущерб, причиненный Польше нацистами в годы Второй мировой войны. Соответствующая дипломатическая нота от МИД ФРГ получена Варшавой 3 января, сообщило министерство иностранных дел Польши в среду, 4 января.

В ноте указывается, что «федеральное правительство по-прежнему считает вопрос о репарациях и конфискациях времен войны окончательно урегулированным, и правительство ФРГ не намерено вступать в переговоры по данному вопросу». В начале октября национал-консервативное правительство Польши в дипломатической ноте потребовало от Германии компенсации в размере 1,3 трлн евро за ущерб, причиненных в годы Второй мировой войны и нацистской оккупации.

Правительство ФРГ отвергает любые требования Польши о репарациях, подчеркивая, что данный вопрос уже урегулирован в рамках договора 2+4 (ФРГ, ГДР и четыре страны-победительницы во Второй мировой войне — Россия, США, Великобритания и Франция) о внешнеполитических аспектах воссоединения Германии. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок со всей ясностью подтвердила эту позицию Берлина еще в ходе визита в Варшаву в октябре 2022 года.