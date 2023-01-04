В Нахчыване из всех бюджетных организаций, предприятий и учреждений убрали портреты бывшего председателя Верховного Меджлиса Васифа Талыбова.

Об этом modern.az сообщило должностное лицо госорганизации в Нахчыване, пожелавшее остаться неизвестным.

Было заявлено, что это было сделано по поручению нового руководства автономной республики. Подчеркнуто, что соответствующие указания уже выполнены.

Отмечается, что до недавнего времени наряду с портретами общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева на предприятиях и в учреждениях висели и фото Васифа Талыбова.

«Больше ни в одной структуре не осталось фото бывшего председателя Верховного Меджлиса», — заявил источник.