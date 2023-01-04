В Нахчыване из всех бюджетных организаций, предприятий и учреждений убрали портреты бывшего председателя Верховного Меджлиса Васифа Талыбова.
Об этом modern.az сообщило должностное лицо госорганизации в Нахчыване, пожелавшее остаться неизвестным.
Было заявлено, что это было сделано по поручению нового руководства автономной республики. Подчеркнуто, что соответствующие указания уже выполнены.
Отмечается, что до недавнего времени наряду с портретами общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева на предприятиях и в учреждениях висели и фото Васифа Талыбова.
«Больше ни в одной структуре не осталось фото бывшего председателя Верховного Меджлиса», — заявил источник.
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