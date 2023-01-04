Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала статью, опубликованную французским журналом Charlie Hebdo, в которой утверждается, что Азербайджан якобы представляет угрозу для Армении.

«Послушайте, Charlie Hebdo. Вы забыли про угрозу, которую представляла Армения в течение 30 лет оккупации 20% территории Азербайджана. О какой угрозе вы говорите сейчас, когда Азербайджан обеспечивает мир на своих суверенных территориях?» — написала дипломат на своей странице в Twitter.