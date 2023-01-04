«Из квартиры в доме, расположенном на улице Мамеда Араза в Наримановском районе Баку, похитили антикварные подсвечники, шкатулку и серебряный пояс стоимостью 15 000 долларов», сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что кража была совершена в течение последних 15 дней, когда хозяина не было дома.

В результате оперативно-разыскных и оперативно-технических мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был выявлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления житель столицы, ранее судимый за кражу и грабеж Рамин Тагиев (1996 г.р.).

Похищенные предметы изъяли в качестве вещественных доказательств. Они будут возвращены владельцу.

По данному факту продолжается расследование.