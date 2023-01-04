Власти Эстонии могут снести еще два советских памятника в Нарве, пишет газета «Северное побережье» со ссылкой на сообщение Государственной канцелярии страны.

Ведомство ждет от властей Нарвы согласия на демонтаж двух объектов. Первый — мемориальная доска с именами погибших в 1941-1945 годах жителей Принаровья — расположен в парке Выйду. Кроме того, Государственная канцелярия настаивает на сносе могильного памятника в Темном саду, установленного на месте захоронения коммунистов и красноармейцев, погибших в боях за Нарву в ноябре 1918 года.

Ведомство заявило, что готово начать демонтаж при первой возможности и будет ждать согласия от властей Нарвы для планирования этих работ до 15 января. Нарвское горсобрание обсудит обращение Госканцелярии в конце следующей недели. В прошлом году в городе уже снесли памятник-танк Т-34 и еще шесть советских военных монументов.