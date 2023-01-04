Бывший генсек Североатлантического альянса Андрес Фог Расмуссен прилетел с официальным визитом на Тайвань, передает ТАСС. По информации агентства, он приехал на спорный остров как создатель «Альянса демократий».

Как отмечается, в рамках своего визита Расмуссен, в частности, встретился с главой Тайваня Цай Инвэнь. Экс-генсек НАТО, как ожидается, пробудет в Тайбэе до 5 января, проведя еще несколько встреч.

«Я здесь, на Тайване, чтобы продемонстрировать свою решительную поддержку вашего права самим решать свое будущее. Я здесь, чтобы поддержать ваше право на существование в условиях свободы и мира», — указал Расмуссен.