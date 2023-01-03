Ущерб экономике Украины в результате боевых действий превышает $700 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Совместно со Всемирным банком планируем провести очередную верификацию потребностей Украины на скорейшее восстановление. Напомню, что имеем такую фиксацию на начало июня (2022 года — прим). Тогда цифра составляла $350 млрд нанесенного ущерба. Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма составляет более $700 млрд», — сказал премьер на видео, опубликованном в его Telegram-канале.