Президент Болгарии Румен Радев заявил во вторник, что проект дополнительных поставок азербайджанского природного газа в Европу будет представлен 3 февраля в Баку на встрече министров энергетики стран-участниц проекта «Южный газовый коридор».

Об этом Радев заявил 3 января, принимая в Софии министра энергетики Турции Фатиха Донмеза.

«Это проект, который позволит с минимальными средствами и сразу начать перекачку дополнительных объемов природного газа из Азербайджана в Европу. По инициативе Болгарии к этому проекту присоединились Румыния, Венгрия, Словакия и Австрия», — сказал Радев, слова которого приводит «Болгарское национальное радио».

Со своей стороны, Донмез отметил возможности для расширения сотрудничества между Болгарией и Турцией:

«Турция, учитывая ее географическое положение и имеющуюся в ее распоряжении инфраструктуру, готова оказать содействие в поставке газа, будь то из региона Каспийского моря, Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья».