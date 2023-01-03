Представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в данный момент нет информации о месте и времени проведения встречи лидера Турции с его сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом сообщает NTV.

«Мы оцениваем первые итоги переговоров с Сирией, которые прошли между военными, как положительные. Вслед за ними предстоит встреча министров иностранных дел, по итогам которой может пройти встреча лидеров двух стран. Когда она состоится, пока не известно», — сказал представитель президента Турции.